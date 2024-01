Javier Ruiz, sobre la subida del salario mínimo: "Cuando los más pobres tienen más dinero, consumen más"

La subida del SMI, superior a lo que estaba previsto, no puede verse sino como una buena noticia. Los que menos ganan van a tener más poder adquisitivo. Con este alza, el histórico acumulado desde 2018 es ya del 54%, lo que explica la reducción de desigualdad que estamos viviendo en nuestro país. El único problema es que este acuerdo no cuenta con la aprobación de los empresarios, pero lo cierto es que no se ha producido el apocalipsis financiero que, según algunos, iban a traer unos sueldos más dignos. Al contrario, tenemos una economía que está curando y sanando a los de abajo.