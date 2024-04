Otro de sus propósitos es identificar los vacíos de información, es decir, aquellos lugares que todavía nadie ha visitado para certificar qué mariposas habitan en ellos. Por eso es importante la participación ciudadana, porque no hay un solo rincón en el que no habiten lepidópteros. Conviene no olvidar que las mariposas son bioindicadores de los ecosistemas. Cualquier cambio en ellas es un aviso de que algo similar podría estar sucediéndoles a los grupos con los que conviven.