Muere César Alierta: su mujer durante 50 años, la relación con Isabel Sartorius y su sobrino favorito

Su gran amor fue Ana Cristina Placer Peralta , que fue su compañera durante cinco décadas, hasta que falleció en 2015 a los 70 años por una enfermedad pulmonar. Se casó a los 20 con Alierta, pero no tuvieron hijos . Alguna vez hablaron de adoptar pero nunca se decidieron y se volcaron en sus sobrinos.

Extrovertida y menos tímida que el empresario, formaba con él un buen equipo y le acompañaba en sus numerosos actos sociales. “Éramos uno, la echo de menos pero cuando me acuerdo de ella me pongo de buen humor, ella me dice lo que tengo que hacer”, rememoraba en una entrevista en 'Vanitatis'.