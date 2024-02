La evolución de Internet es imparable. Algo también inevitable cuando sabemos que el 94,5% de la población de 16 a 74 años la ha usado en los últimos tres meses , según revela la última Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares. Así que cuando aún muchos estamos empezando a familiarizarnos con los WiFi 6 en nuestros routers, móviles o tablets, ya tenemos a la vuelta de la esquina el WiFi 7 para aumentar el rendimiento de los protocolos actuales y mejorar aún más la experiencia de uso . Esto se traducirá principalmente en más velocidad y mejor cobertura, pero no solo eso.

No es que la velocidad de la actual versión 6 sea lenta (9,6 gigabits por segundo), pero el ancho de banda del WiFi 7 será notablemente superior . El flujo de datos Extremely High Throughput llevará a unas prestaciones con una velocidad superior a 40 gigabits por segundo por cada punto de acceso. Con estas prestaciones, las velocidades en conexión en un ordenador estarán sobre los 5,8 gigabits de velocidad real, frente a los 2,4 gigabits por segundo del actual WiFi 6.

Como es habitual, los dispositivos de última generación irán generando versiones compatibles que irán apareciendo progresivamente en el mercado, incluyendo teléfonos y relojes inteligentes, rúteres, etc. Este estándar será retrocompatible con dispositivos que implementan protocolos anteriores como los que tenemos actualmente en casa, "aunque evidentemente no podrán alcanzar las velocidades del nuevo estándar si se trata de dispositivos antiguos", señala José Antonio Morán.

En cualquier caso, no todo dispositivo necesitará ser compatible con este estándar. "Si tenemos un interruptor domótico, no necesitará adaptarse a este estándar, puesto que esto encarecería su precio sin aportar funcionalidades", indica Carlos Monzo. Sçi que será importante en equipos "que exijan un alto flujo de datos, como pueden ser ordenadores, smartphones, videoconsolas, smart TV, etc.", añade José Antonio Morán.