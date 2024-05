El último de la saga: así es el nieto de Kennedy que se burla de su tío candidato

Los Kennedy son como los Buendía de 'Cien años de soledad' salvo que mientras estos están llenos de Aurelianos y José Arcadios, aquellos están llenos de Jonhs y Roberts. John Bouvier Kennedy Schlossberg (31) , conocido como Jack Schlossberg , tiene un evidente parecido con su fallecido tío John John Kennedy, hijo de John F. Kennedy, hermano de Robert F. Kennedy, padre a su vez de Robert Kennedy Jr.(70) . Este último, medioambientalista, antivacunas, confeso ex portador de una tenia que le comió parte del cerebro, y aparentemente cansado de que el Partido Demócrata no le de bola, ha abierto una 'tercera vía' al bipartidismo de su país y candidatea de manera independiente a la Casa Blanca .

Y es precisamente contra su tío que el menor de los nietos de JFK y Jacky ha disparado todas sus municiones instagrameras esta semana. No solo ha dicho cosas como que "votar por Bobby Kennedy Jr. es votar por Trump" sino que hasta se ha burlado de su marcado acento de Boston, motivo por el cual los periodistas americanos le han llegado a preguntar si no piensa dedicarse a la imitación en Saturday Night Live. Tampoco son preguntas antojadizas, después de todo el pequeño de los nietos Kennedy, ha actuado en series como 'Blue bloods' que protagonizara Tom Selleck hace unos años. Como sea, él asegura que no piensa dedicarse a la actuación. Y tampoco a la política, por si alguien se lo está preguntando. Aunque como casi todos en su familia también ha estudiado derecho en Harvard.