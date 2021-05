¿Quién salvó al bebé?

"Yo recogí al bebé y mi compañero a la madre. Lo único que hice fue aletear todo lo rápido que podía con el bebé fuera del agua para que no siguiera en contacto con ella y dirigirme a tierra" . El submarinista también ha reconocido que en el momento no sabía si el bebé estaba vivo cuando lo cogió porque estaba helado. " Lo de ayer fue horrible" , ha comentado, pues cuenta que hubo personas a las que no pudo salvar porque había demasiada en el agua.

Las reacciones

Nuria Roca, por su parte, ha compartido varias imágenes para contar que "detrás de cada uno hay una historia, una vida, un ser humano… que haya también un futuro por favor. ¡Que se remuevan las conciencias por Dios!". Toñi Moreno también compartía la imagen del salvamento reconociendo la labor de lo profesionales, "gente como él hace este mundo habitable", mientras que la presentadora Remedios Cervantes escribía sobre la Guardia Civil que "me representan, me protegen, me cuidan, me dan tranquilidad, me reconfortan. Ciudadanía que da un ejemplo".