Por mucho que se quiera, no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Eso fue lo que le ocurrió a Martha Mae Ophelia Moon Tucker, una mujer de 94 años que cuando se casó en 1952, no pudo hacerlo vestida de novia. Entonces, el racismo en Estados Unidos era tal que las personas negras no tenían permitida siquiera la entrada a una tienda de vestidos de novia, por lo que acudió a su boda en la iglesia vestida como cualquier otro domingo que acudía a misa. Ahora, 69 años después del enlace, ha podido cumplir su sueño de vestir de blanco.