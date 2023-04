De Carl Sagan al Comandante Cousteau: los dobladores que pusieron voz a una generación

Los nombres quizá no te suenan, pero los personajes a los que han doblado o los trabajos en los que han participado, sí. No es que te suenen, es que son obras míticas de la televisión y del cine. De hecho, muchas de ellas no habrían tenido el mismo reconocimiento sin la voz que los identificaba, a tal extremo que no concebimos otro Bruce Willis que no tenga la voz de Ramón Langa u otro Comandante Cousteau ("a bordo del Calypso") sin la voz de Rafael Taibo. Son solo dos nombres de una larga lista que hoy recuperamos para todos los uppers.