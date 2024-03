En plena promoción de 'Dune: Parte Dos', Rebecca Ferguson ha desvelado como en el pasado un compañero de reparto se lo hizo pasar mal durante el rodaje

"Me miraba delante de todo el equipo y me decía '¿te crees que eres una actriz? ¿Esto es lo que tengo para trabajar?", recuerda la actriz

La lista de sospechosos es larga, aunque Ferguson (y algunos excompañeros) ha descartado a varios actores

Rebecca Ferguson regresa a las pantallas con el estreno de ‘Dune: Parte Dos’, la segunda entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve en la que comparte protagonismo con Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista o Stellan Skarsgard. Un reparto intergeneracional que promete ser uno de los grandes taquillazos del año. Sin embargo, unas declaraciones de la actriz han desviado la atención de la cinta hacia un hecho del pasado.

Durante la gira de promoción de la película Ferguson fue entrevistada por John Smith, donde contó una anécdota bastante desagradable que sufrió hace unos años con un compañero de rodaje. Todo podía haber quedado ahí, pero la actriz no dio nombres, lo que ha desencadenado una especie de ‘Cluedo’ en el que hay más de un nombre sospechoso sobre quién podría haber hecho pasar ese mal trago a la actriz.

Desplantes en pleno rodaje

“Rodé una película con una estrella totalmente idiota, ese ser humano se mostró muy inseguro y enfadado porque no podía sacar sus escenas adelante. Me sentí muy vulnerable e incómoda y, cuando me gritaba, salía llorando del set de rodaje”, empezó a narrar la actriz, que ha participado en la saga ‘Misión imposible’, ‘La chica del tren’, ‘Doctor Sueño’, ‘El gran showman’, ‘The Snowman’ o ‘Hércules’, entre otras cintas.

La actriz prosigue con su relato afirmando que “esa persona”, nunca señala si fue un hombre o una mujer, “me miraba delante de todo el equipo y me decía ‘¿te crees que eres una actriz? ¿Esto es lo que tengo para trabajar?’. Me quedaba ahí totalmente rota. No tenía una red de seguridad, nadie me respaldaba porque esa persona era la más famosa del reparto”.

No obstante, hubo un momento en el que Rebecca Ferguson dijo basta, se plantó ante esa estrella y le dijo: “sal de mi plató. Vete a la mierda. Prefiero actuar con una pelota de tenis. No quiero verte nunca más”.

La actriz logró soltar todo lo que llevaba dentro tras sufrir las descalificaciones de su compañero o compañera de reparto, aunque ese gesto no sentó bien a quienes mandaban. “Los productores me dijeron: ‘no puedes hacerle esto a nuestro número uno. Esa persona tiene que estar en el plató”, recuerda. Ella les respondió que “esa persona puede ponerse de espaldas y yo le hablaré a su nuca”.

Pese a no sentir el apoyo del resto del equipo de la película, sí que recuerda que el director de la cinta terminó dándole la razón, exponiendo que no había logrado cuidar del equipo porque estaba “intentando mima a esta persona, porque es muy inestable”.

¿Quién gritó a Rebecca Ferguson?

Así fue como hace unos días empezó el juego en redes sociales para descubrir quién era la persona que se había comportado de esa manera en el set de rodaje, con dos actores descartados por la propia intérprete sueca. “No importa quién es, voy a intentar no revelarlo. Todo el mundo va a estar en plan… ‘Oh, Hugh Jackman’, no, no es Hugh. Y tampoco es Tom Cruise”, dijo descartando a las dos estrellas de Hollywood.

Entre los primeros sospechosos apareció el nombre de Dwayne Johnson ‘The Rock’, que quiso salir indemne de los ataques con un mensaje en X (antes Twitter) al vídeo de la actriz que ya se había vuelto viral. “No soporto ver esto, pero me encanta que no aguantara esa mierda. Rebecca fue mi ángel de la guarda enviado por el cielo al plató. Adoro a esta mujer. Me gustaría saber quién hizo esto”, escribía el actor, que compartió reparto con Ferguson en ‘Hércules’.

Por otra parte, y aunque no lo haya hecho directamente, parece que también se descarta que esa persona fuese Emily Blunt, con quien trabajó en ‘La chica del tren’. “Rebecca y Emily son muy amigas y solo hay amor entre ellas”, señalaba la representante de la actriz inglesa al Daily Mail para desmentir cualquier acusación que pudiese surgir.

La lista de sospechosos

Con algunos intérpretes descartados, incluidos sus compañeros de ‘Dune’ con los que parece tener una buena relación, no son pocos los que aparecen en la lista de sospechosos que las redes sociales ya se han encargado de ir señalando. Entre ellos están Ewan McGregor, Chris Hemsworth, Zac Efron, Michael Fassbender, Val Kilmer, Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Charles Dance, Hugh Grant e incluso la mismísima Meryl Streep.