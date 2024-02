Las confesiones a corazón abierto de Nick Cave: "Fe, esperanza y carnicería"

"En general, las entrevistas son una mierda. De verdad. Te consumen. Las detesto". Así comienza 'Fe, esperanza y carnicería' (Sexto Piso), un libro que, paradójicamente, no deja de ser una larga entrevista en profundidad a Nick Cave realizada por el periodista Seán O'Hagan. Y leyéndolo no da precisamente la impresión de que al intérprete de 'Red Right Hand' le disguste hablar de sí mismo. Más bien al contrario. En sus páginas se abre emocionalmente sin pudor para disertar sobre fe, arte, amor, dolor y duelo, como si en realidad estuviera en un confesionario frente a frente con su interlocutor.