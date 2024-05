Correr, luchar, ganar: cinco grandes libros sobre deporte que te tocarán la fibra

Como todo el mundo sabe, el gran acontecimiento deportivo de este fin de semana es el comienzo de la Feria del Libro de Madrid. Desde este viernes 31 de mayo y hasta el 16 de junio, los Jardines del Buen Retiro acogerán la edición 83 de la tradicional fiesta literaria que este año está dedicada (no sin cierta temeridad) al deporte "como metáfora de la sociedad".

Probablemente no haya nada más estúpido que dos seres humanos dándose golpes por algo que no es la supervivencia. Y sin embargo, Joyce Carol Oates organiza en este libro fantástico una serie de singularidades -para empezar la fascinación de una mujer por un deporte que fue, durante mucho tiempo, el territorio comanche del masculinidad- que nos revelan que el boxeo es precisamente eso: dos individualidades luchando por sobrevivir. Ni más ni menos que una representación de las pugnas que nos constituyen como personas y como tribu y que se convierten, en un cuadrilátero, en una experiencia de violencia ritual, casi litúrgica. "Si el boxeo es un deporte, es el más trágico de todos".

Quizás no muchos recuerden que Murakami, antes de ser el escritor que no gana nunca el Nobel (pero lo ganará), tenía un bar de jazz. Fue por esa misma época cuando, atormentado por la vida detrás de la barra, el sempiterno cigarrillo y la no menos sedentaria vocación por la escritura, Murakami decidió tomar cartas en el asunto y se echó a correr. En este libro luminoso, vital, disciplinado, el acto de correr podría intercambiarse con el acto de escribir ya que ambas prácticas confluyen, para el autor, en una búsqueda elemental y urgente: la necesidad de organizar el tiempo para extraer de la vida algún tipo de gratificación y de sentido. El mejor auto homenaje que se pueden dar los propios corredores del Retiro.