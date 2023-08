La alternativa al calor sofocante está a solo 50 kilómetros de Madrid, en El Escorial, en pleno corazón de la sierra de Guadarrama. Este municipio celebra la tercera edición del Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE) , organizado por la Comunidad de Madrid hasta el 26 de agosto. Uno de sus platos fuertes será la actuación de The Gift, el sábado 5 de agosto. La banda lusa presenta por primera vez en España su último trabajo, 'Coral', y, según nos anticipa Nuno Gonçalves, cofundador y uno de sus integrantes, no va a dejar indiferente a nadie. Mientras ultima preparativos, nos cuenta todos los detalles de este excepcional encuentro con el público español en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial .

Cada nuevo trabajo es una sorpresa, una música diferente a la anterior. Y esta vez una de esas sorpresas es su audaz incursión en la música vocal polifónica junto a un coro de voces solemnes que se equilibran con la voz grave y embaucadora de Sónia Tavares. El concierto que The Gift regala al público del FIVE será un espectáculo sensorial e íntimo, un duelo de gran intensidad emocional entre la voz solista y el coro. El primer plano será para esta cantante, caracterizada por una fuerte personalidad estética y el derroche de voz.

The Gift nos cita para una velada que promete. Es lo mejor de la banda y el escenario elegido no podía ser mejor. El festival lo completarán diez espectáculos que, durante todo el mes de agosto, abarcarán música clásica, pop, jazz, flamenco y ballet. A The Gift se sumarán el prestigioso tenor peruano Juan Diego Flórez y también artistas nacionales, como Tam Tam Go, Jeanette y Juan Valderrama.