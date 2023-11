Electricista, arqueólogo apasionado y con alma roquera: curiosidades y anécdotas de José Luis Perales

El cantante colgó los hábitos y anunció su retirada en 2019 un mensaje que entristeció a todos (y eran muchos) los que querían seguir viéndolo sobre un escenario. “Ya es hora de volver a casa ; me convenzo y estoy encantado de volver. Es verdad que me ha dado mucho esta profesión”, anunció en su despedida. “El reconocimiento y cariño de la gente”.

Un auténtico todoterreno de la balada , que no ha dejado de cantar y componer grandes temas melódicos desde sus inicios, hace casi cinco décadas. Hoy queremos contarte algunas curiosidades sobre su vida y su carrera que quizá no conozcas .

La primera productora para la que trabajó hizo gala de una sinceridad violenta con el cantautor. Les costaba verle la gracia en un escenario. "No tienes una gran voz y no eres un galán de cine ". El cantante tampoco debió de oponer mucha resistencia al principio a esta sinceridad franca, ya que estaba totalmente centrado en tener un perfil bajo; entre bambalinas, como quien dice.

Perales tiene alma de cantautor, pero no es su única pasión. Se confiesa “admirador de la belleza”, lo que le ha llevado a participar en distintas excavaciones y a integrar el grupo de recuperación del mosaico figurativo de Noheda. Siempre agradecido y educado con quien le concede la gracia de ofrecer su experiencia y conocimiento, tuvo palabras de afecto para los responsables del yacimiento. "Tener esta maravilla a 30 kilómetros de mi pueblo, no me lo podía perder. Han sido muy generosos conmigo al dejarme trabajar aquí".

La cosa no acabó ahí. Cada vez que interpretaba la canción, Perales recibía mil dólares encima de la mesa. A la décima, se negó. Dicen que Pablo Escobar le enseñó entonces su pistola, y que Perales repitió el tema hasta cinco veces más. Como hemos dicho Perales no ha hablado del tema, pero sí lo hizo el que fuera su representante José Navarro 'Berry' en La Vanguardia: "Algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que hace no menos de 40 años participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya".