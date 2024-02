Cuando Queen y Bowie perdieron los nervios haciendo 'Under Pressure': "Empezó a ponerse muy difícil"

El popular tema fue la única ocasión en la que ambos artistas colaboraron, pero aquel encuentro fue todo un choque de egos creativos

Brian May ha reconocido en una entrevista sus problemas con la canción: "Para ser honesto, nunca me gustó la forma en que se mezcló"

"Fue la primera y única vez en la que me retiré, porque sabía que si no lo hacía iba a haber una pelea", ha admitido el guitarrista

Ding-Ding-Ding Diddle Ing-Ding. Quizás el riff de bajo más reconocible de la historia del pop. El sostén de una de las canciones más populares (y hermosas) tanto de Queen como de David Bowie. 'Under Pressure' es la única ocasión en la que se cruzaron los caminos de dos los mayores estandartes del rock británico. Y sin embargo, aquella colaboración no fue nada sencilla. La convivencia de cinco egos tan potentes como los de Bowie, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon generó momentos de gran tensión. Hasta el punto de que alguno tuvo que echarse atrás para no llegar a las manos.

Lo cuenta May, el icónico guitarrista de la banda, en una entrevista con el portal especializado Total Guitar: "David era una fuerza creativa increíble. Pero no se pueden tener tantas fuerzas creativas increíbles en la misma habitación. Empezó a ponerse muy difícil. ¡Y alguien tenía que ceder!".

Una jam session entre comida y bebida

Pero vayamos al principio. En julio de 1981 los miembros de Queen estaban grabando el álbum 'Hot Space' en los estudios Mountain de Montreux. Bowie, que venía en aquel momento del gran éxito de 'Scary Monsters', tenía una casa cerca y a Roger Taylor se le ocurrió invitarle a pasarse algún día por allí y colaborar con ellos en alguna canción.

El Duque Blanco aceptó y allí se presentó. En principio se iba a limitar a aportar coros en la canción 'Cool Cat', pero tras probar algunas ideas terminaron desechando ese enfoque. Fue entonces cuando optaron por probar con una jam session, una improvisación musical entre los cinco a ver qué salía de ahí. 'Under Pressure' tomaría forma durante esa sesión nocturna. "Fue después de comer y tomar muchas bebidas", recuerda May, de 76 años.

Las guitarras a lo The Who que Bowie eliminó de la mezcla

“Una de las primeras versiones sonaba como The Who, y estaba enormemente impulsado por acordes”, indicó. “Yo estaba radiante porque me gustaba The Who. Recuerdo haberle dicho a David: ‘Oh, suena como The Who, ¿no?’ Y él me respondió: ‘Sí, bueno... ¡Pero no va a sonar como The Who cuando lo termine!’. Lo tomé como una especie de broma, pero realmente terminó siendo cierto”, recuerda May.

“El proceso fue muy difícil, porque cada uno de nosotros tenía ideas diferentes sobre cómo se debía hacer la mezcla. Esa fue la primera y única vez en la que me retiré, porque sabía que si no lo hacía, iba a haber una pelea”, rememora el guitarrista: “Básicamente eran Freddie y David peleando en el estudio porque no lograban ponerse de acuerdo con la mezcla. Y lo que pasó, finalmente, fue que la mayor parte de mis partes de guitarra más pesadas se perdieron".

El riff que Deacon no recordaba

John Deacon declaró en una entrevista en televisión en 1984 que la melodía de la canción, la línea de la voz principal, había sido compuesta en su totalidad por Freddie. Sin embargo, el biógrafo de Bowie, David Buckley, apunta que fue el autor de 'Ziggy Stardust' quien escribió toda la letra de la canción, que tituló 'People On Streets'. La realidad probablemente no sea ni blanca ni negra. Seguramente Queen jamás habrían escrito 'Under Pressure' sin Bowie, y este tampoco habría podido hacerlo igual sin Queen.

Y está el riff de bajo, que ideó John Deacon, muy al principio de la jornada. El problema es que después de la cena y las copas mencionadas por May, cuando se pusieron a grabar el bajista ya no recordaba lo que había tocado en la jam session inicial. Empezó a probar una línea parecida pero no igual, hasta que Bowie lo detuvo diciéndole "No es así". Y sujetándole la mano izquierda sobre el mástil, algo que incomodó enormemente a Deacon, le recordó el patrón de notas correcto: seis golpes seguidos en re y después un la.

Cuestión de punto de vista

Algunas semanas después, Bowie y Mercury viajaron a Nueva York para realizar la mezcla final. Un momento en el que los dos músicos tuvieron nuevos desencuentros debido a su diferentes formas de entender la canción. "Para ser honesto, nunca me gustó la forma en que se mezcló. Reconozco que funciona. Fue hecho desde otro punto de vista, y está muy bien hecho. Y a la gente le encanta”, reflexiona May.