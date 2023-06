50 años de 'Aladdin Sane', la portada más icónica de Bowie: "Todavía sigue tan fresca y provocativa hoy como en 1973"

Tras varios intentos frustrados, en 1972 David Bowie conquistó por fin el planeta rock reconvertido en Ziggy Stardust, una estrella de rock alienígena pansexual llegada del espacio exterior. Bajo ese alter ego y con el disco 'The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars' (1972), por fin confluían en un mismo punto la idea, la imagen, las canciones y el sonido. El pelo de colores, las plataformas y el maquillaje harían de Bowie un fenómeno cultural, no solo en Inglaterra sino en medio mundo. Un año más tarde, cuando llegó el momento de darle continuidad al invento, entregó 'Aladdin Sane' , y con él la portada del rayo atravesándole el rostro, ideada por Brian Duffy y hoy convertida en todo un icono pop.

La sesión de 'The Thin White Duke' tomada en White Sands Park en Nuevo México. Como fotógrafo, admiro los riesgos que tomó mi padre para obtener esas tomas. Bowie estaba filmando 'The Man Who Fell to Earth' y, como él y Duffy se habían hecho amigos en 1975, Duffy sugirió que hicieran algunas fotos en este extraordinario lugar. El rodaje se prolongó más de lo previsto y Bowie llegó cuando ya se ponía el sol. Duffy no tenía asistente y les quedaba muy poco tiempo para hacer las tomas. Había instalado una plataforma en la que Bowie tenía que mantenerse completamente quieto durante una exposición prolongada. Entonces mi padre le pidió que moviera una de sus manos mientras disparaba el flash dando un misterioso efecto de exposición múltiple. Fácil de hacer hoy con Photoshop pero muy innovador en su momento.

Tiene que ser 'Aladdin Sane'. Un domingo por la mañana bajé las escaleras de casa intrigado por la música que estaba poniendo mi padre. Era 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'. Me hice fan de inmediato. Duffy me dijo que era David Bowie y que iba a hacer la portada de su próximo álbum. Me preguntó si quería conocerle. Era una invitación que no podía rechazar. Así que el martes siguiente me presenté a las 7 en los estudios Trident Recording. Bowie me abrió personalmente la puerta y me preguntó quién era yo. 'Chris, el hijo de Duffy', le respondí. A lo que Bowie replicó: "Tu padre es un lunático, pasa". Mick Ronson, el guitarrista de Bowie en aquella época, estaba grabando 'Let's spend the night together'. Para mí fue un momento histórico, por lo que 'Aladdin Sane' siempre será mi álbum favorito por todos los recuerdos que me evoca.