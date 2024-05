En realidad, Albini no se consideraba a sí mismo productor, sino ingeniero de grabación. Modestamente decía que su labor consistía simplemente en colocar los micrófonos en los lugares precisos. Así es como conseguía el sonido particularmente crudo, lacerante y minimalista que se convirtió en su marca de fábrica. Por supuesto, a no todo el mundo le agradaba el resultado. Elvis Costello llegó a decir de él que "este tio no sabe nada de producción".

El músico californiano tampoco quería más crédito del que le correspondía. Jamás quiso cobrar porcentajes por las ventas de sus discos y se conformaba con una tarifa fija . Si podías abonarla él haría su magia. "Me gustaría que me pagaran como a un fontanero : hago mi trabajo y abonan lo que vale", solía decir. Repasemos cinco discos fundamentales sobre los que cimentó su mito:

A Albini no le gustaba mucho lo que habían hecho los Pixies en su carta de presentación, 'Come On Pilgrim' (1987), pero sí respetaba la actitud subversiva y salvaje que desprendía el grupo. El productor quiso trabajar con esas virtudes, amplificando su perfil espasmódico y maníaco a través de una serie de canciones que funcionaban como disparos cortos y certeros que preconfigurarían todo el rock alternativo de los 90: 'Where Is My Mind', 'Gigantic', 'Bone Machine'... el indie rock era esto.