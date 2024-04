El joven productor Andrew Watt , célebre por haber rejuvenecido a otras leyendas del rock como Ozzy Osbourne, Iggy Pop o los Rolling Stones, ha aplicado también su varita mágica a la banda de Seattle , confiriéndoles un sonido actual y potente, volviendo a situar las guitarras de McCready en primer plano. Temas como 'Scared of Fear', 'React Respond', 'Wreckage' o 'Waiting for Stevie' surtirán de poderosa munición los conciertos de la nueva gira mundial que pasará por nuestro país este verano, y además conectan de un modo frontal con aquel pasado glorioso en el que fueron, con permiso (o sin él) de Nirvana , la banda favorita de la Generación X .

Había toda una masa de jóvenes que se sentían alienados , en permanente crisis existencial y que se mostraba críticos consigo mismos y con la sociedad que les rodeaba. Había un deje de ironía en su actitud, pero también de tristeza resignada . La solución para toda esa hartura de estar hartos la encontraron en el rock, pero no en el rock divertido, disfrazado y en el fondo inofensivo de los grupos que habían gobernado en los 80 como Bon Jovi, Mötley Crüe o Twisted Sister , sino en el de unas bandas que apostaban por la distorsión , la estridencia y el lirismo atormentado . Contra el glamour hedonista de los leotardos, la laca y los cardados, la austeridad antiestética de las camisas de cuadros de franela.

En realidad todo comenzó en Seattle, lluviosa ciudad del noroeste de EEUU que experimentó un boom industrial muy fuerte en los 70. A finales de los 80 varios muchachos con talento y con la necesidad de encontrar un vehículo a través del que expresar sus frustraciones miraron al viejo punk e incluso más atrás (a Neil Young, a The Who, al blues) para recuperar el valor del riff furioso en una industria sumida en el adocenamiento de la MTV. Bandas como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y los propios Pearl Jam devolvieron esa sensación de pertenencia a la juventud de principios de los 90 huérfana de referentes propios con los que identificarse.