Por supuesto, continuó actuando en una variedad de papeles cinematográficos en los años 2000. En 2001, la vimos en la comedia independiente 'Super Maderos'. Seducida por lo distinto del personaje de sus papeles habituales, aceptó interpretar a una ex-reina de belleza en 'The Creature of the Sunny Side Up Trailer Park' en 2004. Al año siguiente participaría en su primera gran superproducción, la versión cinematográfica de 'The Dukes of the Hazzard', titulada en España como 'Dos chalados y muchas curvas' - sí, el señor que elige los títulos de película al azar lo volvió a hacer-.