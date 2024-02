Juan Carlos Bolland es socio director y cofundador de la agencia de comunicación Comco. El marido de Ana Blanco también fue periodista financiero en Expansión, Canal Plus, CNN+ y Mercado. Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto, donde conoció a la periodista, Bolland empezó a trabajar como periodista tras hacer el Master de Periodismo de El País y la Universidad Autónoma de Madrid. La pareja no ha tenido hijos y su unión parece estable.

Periodismo no fue la primera carrera de Ana Blanco. La periodista se licenció en Pedagogía en la Universidad de Deusto. Con el título en la mano, cursó dos años de Periodismo.

En el caso de la periodista, no tuvo que hacer ningún esfuerzo por ajustarse a estos cánones, creados al milímetro para lograr la ansiada credibilidad. Quienes la conocen afirman que ese estilo tranquilo, sereno y confiable forma parte de su personalidad, aderezada por un sentido del humor que no se deja ver en pantalla. Junto al timbre sosegado de su voz y su dicción tranquila, se diría que la periodista estaba predestinada a presentar uno de los informativos de mayor audiencia. A partir del próximo sábado, la recordaremos como una de las mejores comunicadoras de la pequeña pantalla. La pregunta es si desaparecerá del ojo público o se reinventará. ¿Por qué no hacerlo, con apenas 63 años y en plenas facultades?