En el caso de las donaciones, el importe prestado no se devolverá al progenitor, pero el hijo tendrá la obligación de declararlo a Hacienda en su Declaración de la Renta y de pagar el Impuesto de Donaciones en un plazo máximo de 30 días a través del modelo 651.

En el caso de los préstamos, en cambio, los hijos sí tendrán que devolver el dinero y, además, deberán hacerlo dentro de un plazo estipulado previamente, aunque no tendrán que asumir el Impuesto de Donaciones ni, si el prestatario así lo decide, intereses. No obstante, para que la Agencia Tributaria considere que se trata de un préstamo y no una donación, se deberá formalizar un contrato de crédito entre ambas partes, ya que de lo contrario Hacienda podría imponer el pago del Impuesto de Donaciones con tasas más elevadas.