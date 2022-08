Ese agua no la produce el aire acondicionado, sino que se condensa y el sistema la recoge para canalizarla hasta un desagüe que incorpora la instalación. Esa condensación se genera a causa de la humedad ambiental del exterior del aparato . La causa está en el contraste entre la temperatura del líquido del interior o refrigerante que está más frío con respecto a la temperatura exterior que es mucho más caliente junto a un ambiente húmedo. En caso de no haber humedad ni diferencia de temperatura, no existiría condensación.

La condensación se recoge y se canaliza hasta un desagüe. Sin embargo, hay varios motivos que generan ese goteo de agua. Uno de ellos está precisamente en dicho desagüe ya que se puede encontrar obstruido lo que provoca la pérdida de agua por el frente o la parte inferior del Split. El desagüe es una tubería de un pequeño diámetro, de 16 milímetros, un ancho que es suficiente para evacuar el agua que se va condensando. No obstante, con el tiempo dicho tubo se va obstruyendo hasta que se tapona por completo. Esa agua de la condensación no tiene presión y no arrastra los restos depositados, por tanto, no libera ese tapón. En este caso, la solución es localizar el desagüe y eliminar los restos del interior del tubo.