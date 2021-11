El primero al final de la campaña de la renta y el segundo el 5 de noviembre. En caso de que el fraccionamiento de la renta previsto por Hacienda no sea suficiente, puedes proponer tus plazos u otras formas de fraccionamiento. El inconveniente es que esa solicitud no es automática y debe aprobarla Hacienda.

Recuerda que la fecha límite para hacer frente al segundo pago de IRPF es el 5 de noviembre. En caso de no realizar el pago, será como si no hubieses hecho la renta a tiempo. ¿Y si a 6 de noviembre no tienes dinero en la cuenta o se te olvida pagar? Como ocurre cuando no haces a tiempo la renta, Hacienda suele tener manga ancha si pagas uno o dos días tarde.