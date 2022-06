Son tres los impuestos principales que hay que tener en cuenta a la hora de liquidar tus criptomonedas. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a efectos de tributación cuentan las ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones o no ( airdrop, hard fork, etc.), los rendimientos del capital mobiliario y los rendimientos de las actividades económicas.

Las operaciones de compraventa de criptomonedas están exentas del IVA , tanto para el comprador como para el vendedor; al igual que también lo está la minería de criptomonedas. Por el contrario, la prestación de servicios administrativos o profesionales sí que están sujetos y no exentos del IVA, con la obligación de expedir factura.

El solo hecho de tener criptomonedas no supone obligación de declararlas en IRPF. Es decir, existe la obligación de hacerlo cuando se realice alguna operación con ellas, ya sea mediante una venta, permuta, staking, farming, airdrops, etc. En cuanto a la cantidad mínima, si solo se obtiene ganancias patrimoniales inferiores a los 1.000 euros o pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros no existe obligación de presentar declaración.