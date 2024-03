Housel recopila los principios fundamentales que conviene tener en cuenta para separar la señal del ruido en 'Lo que nunca cambia en un mundo cambiante' (Planeta). La tesis del que fuera durante años uno de los columnistas estrella del Wall Street Journal es que la historia de la humanidad no ha cambiado a lo largo de los años, y probablemente nunca cambiará. Seleccionamos tres lecciones atemporales que pueden servirnos en nuestra vida personal.

En opinión de Housel, una de las grandes lecciones que podemos extraer de la historia es ser conscientes de la gran cantidad de cosas que penden de un hilo . Algunos de los cambios más importantes y con mayores consecuencias de la historia ocurrieron por un encuentro inesperado o una decisión aleatoria que desembocó en algo imprevisto. La existencia de EEUU dependió de hacia dónde sopló el viento un 28 de agosto de 1776. Los británicos habían aplastado al ejército de George Washington en la batalla de Long Island y solo tenían que remontar el East River para rematar la contienda. Pero no lo hicieron, porque el viento no soplaba en la dirección adecuada y les fue imposible navegar río arriba.

Se nos da muy bien predecir el futuro, salvo cuando hay sorpresas, que suelen ser lo único que importa. El mayor riesgo es siempre lo que nadie ve venir, porque nadie está preparado para ello. Y si nadie está preparado, los daños que provoque se verán amplificados cuando llegue. Houdini, por ejemplo, fue un gran mago, el mejor de todos los tiempos. En uno de sus números solía invitar a alguien del público a que le diera en el estómago el puñetazo más fuerte que pudiera. Lo que no esperaba es que, cuando invitó a un grupo de estudiantes a su camerino, uno de ellos le diera unos cuantos golpes en el estómago sin previo aviso. Y entonces Houdini murió. Por una rotura de apéndice. Su perdición fue que no lo vio venir y no pudo tensar el plexo solar y aguantar la respiración como solía hacer en el escenario.