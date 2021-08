La elección del coche o de una autocaravana para llegar a nuestro lugar de vacaciones implica una gran responsabilidad. No somos conscientes porque la mayoría estamos acostumbrados a conducir a diario. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que no bajemos la guardia por nuestra seguridad y por la de los demás. Además, con las imprudencias y los despistes llegan las infracciones. En Uppers queremos saber cuál es la multa más frecuente de la DGT. Recuerda sobre todo que si llega una multa es que algo has hecho mal.