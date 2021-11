Desde Michael Jordan hasta Los Beatles, famosos han dicho “no” a ofertas millonarias.

A veces, ni siquiera cuantiosas sumas lograron convencer a diversas celebridades.

Bien dicen que el dinero no da la felicidad, y estos cinco famosos así lo demuestran.

Te presentamos una lista de famosos que tuvieron la oportunidad de llenarse los bolsillos de dinero, pero por una u otra razón, no lo hicieron.

No es ningún secreto que las grandes celebridades ganan mucho dinero. Tanto dinero, de hecho, que rechazar unos cuantos millones de dólares por un trabajo que no quieren hacer o que no está de acuerdo con sus principios no es un gran problema.

También pasa que, a veces, hay celebs que se equivocan, pierden oportunidades de oro y acaban arrepintiéndose de su decisión. Por eso, hay momentos en los que es bueno dar un paso atrás y concentrarse en lo que realmente deseamos. Así, incluso las personas más exitosas pueden tomar malas decisiones y tienen que asumirlas como hacemos todos los mortales cuando fracasamos.

Michael Jordan y el torneo de golf

Ha sido el antiguo agente del deportista, David Falk, quien ha revelado que Jordan llegó a rechazar una oferta de 85 millones por acudir a un acto publicitario. El jugador tan solo tenía que hacer una aparición de dos horas escasas en un torneo de golf y mostrarse favorable a una marca, sin embargo, Michael, que siempre ha cuidado mucho los productos a los que asocia su nombre, decidió rechazarlo.

Falk señaló que el éxito de Jordan es tal que le brinda la oportunidad de hacer lo que le dé la gana, algo que realmente admira del jugador. “Pues ser selectivo y eso significa rechazar grandes cantidades de dinero”, afirmaba el agente.

Lady Gaga y un evento del partido republicano

Lady Gaga es una cantante pop estadounidense conocida por su imagen siempre cambiante y su versatilidad musical y una de las artistas musicales más vendidas del mundo. Por eso, no es de extrañar que en 2012 la invitaran a actuar en la Convención del Partido Republicano y le ofrecieran un millón de dólares a cambio.

Como es sabido que la cantante contribuye en gran medida a la caridad, además del millón de dólares, se prometió que 150.000 dólares se destinarían a un refugio contra la violencia doméstica si ella actuaba. Lady Gaga hace públicas sus opiniones liberales, por lo que no es de extrañar que no aceptara el trabajo.

Abba y su gira de reencuentro

El grupo de pop sueco ABBA se formó en 1972 y terminó su carrera en 1982. Se convirtieron en un éxito internacional tras ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con la canción "Waterloo". Se calcula que vendieron entre 150 y 380 millones de discos en todo el mundo, lo que les convierte en uno de los músicos más vendidos de todos los tiempos. Y aunque no están actuando activamente, su popularidad no se ha extinguido.



Casi 30 años después de su disolución, en el año 2000, el grupo recibió una oferta de mil millones de dólares por una gira de reunión. Lamentablemente para los fans, los miembros del grupo rechazaron la oferta. ABBA creía que no reunirse les ayudaba a seguir siendo populares. Además, sabían que las giras causarían un estrés no deseado y requerirían mucho tiempo.

Los Beatles y su concierto de reunión

Los Beatles son una legendaria banda de rock formada en Inglaterra en 1960. El grupo es el más vendido de todos los tiempos, con unas ventas estimadas de 600 millones de unidades en todo el mundo. Los miembros se separaron en 1970 y continuaron sus carreras en solitario.



Por supuesto, mucha gente deseaba su reunión y al grupo se le ofrecieron esas oportunidades. El promotor Bill Sargent ofreció a los artistas 10 millones de dólares por un concierto de reunión en 1974. Luego subió su oferta a 30 millones de dólares en 1976 y después, sólo un mes más tarde en el mismo año, volvió a subirla a 50 millones de dólares.

Los Beatles rechazaron la oferta, pero no porque no les pareciera generosa. Al principio lo consideraron, pero no les gustaba la idea de comenzar en contra de sus intereses, así que todos los miembros acordaron no hacerlo.

Christian Bale y el rodaje de la cuarta película de Batman

La trilogía del Caballero Oscuro fue una serie de películas de gran éxito sobre Batman. Warner Bros ganó 2.400 millones de dólares en la taquilla mundial con las tres películas. El actor que interpretó a Batman fue Christian Bale y ganó unos 54 millones de dólares con las tres películas.