Tener una cuenta bancaria gratuita es ahora más complicado que hace unos años. En un contexto marcado por la crisis de la pandemia del coronavirus y por unos prolongados tipos de interés negativos, la mayoría de las entidades bancarias de nuestro país han decidido endurecer los requisitos de sus cuentas libres de cargos y empezar a aplicar comisiones a los clientes menos vinculados, a los que ya no solo se les exige tener domiciliada su nómina para sortear estas cuotas, sino también hacer un uso continuado de su tarjeta de crédito o tener contratado un seguro, una hipoteca o un préstamo.

Como resultado, desde el pasado mes de junio los usuarios que no cumplen con las nuevas exigencias tienen que pagar por el mantenimiento de sus cuentas, un gasto que se suma a otros costes asociados como los relacionados con las transferencias emitidas, el ingreso de cheques o la emisión de tarjetas, entre otros, y que, en los casos más extremos, puede llegar a alcanzar los 240 euros anuales , una cifra más que considerable teniendo en cuenta la actual situación económica.

Por suerte, estas comisiones no son iguales en todos los bancos , ni tampoco ineludibles. En concreto, según señala el comparador financiero Helpmycash, existen varios métodos con los que podremos librarnos de pagar estas molestas comisiones para disfrutar de nuestras cuentas sin gastarnos ni un mísero euro.

No obstante, antes de empezar a mover las piezas, es fundamental que conozcamos cuáles son los requisitos de nuestro banco , ya que cada entidad tiene sus propias condiciones. En caso de que no nos convenzan, siempre podemos probar suerte e intentar negociar con nuestro banco para cambiar las condiciones a unas que se adapten mejor a nuestro perfil.

Si las condiciones que pide nuestro banco no nos convencen y no podemos cambiarlas, podemos preguntar si ofrecen algún tipo de cuenta online en el que no se nos exija pagar comisiones y, en caso afirmativo, cambiar nuestra cuenta.