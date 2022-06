En España muchos mayores no reciben de parte de sus hijos o nietos la ayuda o cuidados que necesitarían, por lo que cada vez son más los que se plantean no dejarles nada en herencia. Sin embargo, son muy pocos los casos en los que, hoy por hoy, es posible desheredar a los descendientes. La falta de relación continuada e imputable al desheredado, que puede causar daños psicológicos, es uno de ellos, según el Código Civil. Ahora bien, para que el Tribunal Supremo lo contemple no puede haber solo indiferencia o falta de relación.