Es un error muy común aplazar el momento de hacer testamento al considerar que aún no tenemos la edad para enfrentarnos a ese trámite, quizás porque preferimos no pensar en la muerte, por miedo a perder lo que tenemos o porque nos resulta muy confuso, pero lo cierto es que no deberíamos esperar a ser muy mayores para especificar a qué personas queremos dejar nuestros bienes y propiedades.