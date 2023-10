El poder notarial es un documento de carácter público autorizado por un notario que permite que una persona, ya sea física o jurídica, delegue su potestad a otra para que actúe en su nombre . Este poder se otorga de manera unilateral, en el sentido de que una persona puede concederle a otra la facultad de representarla sin necesidad de que ésta lo autorice. Para poder otorgar el poder, no obstante, la persona debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y acudir al notario con su DNI para ser identificada.

Los poderes notariales son documentos de gran utilidad, que pueden utilizarse en distintos casos. En este marco, es especialmente habitual que las personas que alcanzan una cierta edad o empiezan a sufrir algún problema de demencia decidan otorgar estos permisos a sus hijos para que puedan hacer gestiones a su nombre, como, por ejemplo, ir al banco o dirigir su patrimonio. No obstante, es importante que estas gestiones se realicen en la mayor brevedad posible , especialmente en el caso de las personas aquejadas con problemas de demencia, ya que para poder traspasar su potestad a otra es necesario estar en pleno uso de las facultades mentales. Así, si una persona tiene Alzhéimer , por ejemplo, el poder notarial no podrá realizarse.

Las personas que quieran delegar su potestad en una tercera deberá elegir no solo la persona que quiere que le represente, sino también aquellos actos para los que quiere que actúe en su nombre. Es decir: deberá decidir qué puede y qué no puede hacer. A la hora de elegir a su representante, además, tendrán que apostar siempre por personas de confianza. No obstante, estos poderes notariales pueden modificarse e incluso anularse si el poderdante así lo decide.