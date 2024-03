Una herencia es el “conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios”, siendo estos últimos aquellos designados expresamente por el testador. Pero qué sucede cuando tras morir una persona no existe ningún heredero legítimo ni ha dejado por escrito quiénes son sus legatarios. En Uppers hemos solicitado a un despacho de abogados especializado en herencias que nos aclare quién se queda con el dinero de una herencia si no hay herederos.

Lo habitual es que siempre terminen apareciendo los herederos de una herencia , aunque se trate de familiares muy lejanos que no tenían ningún contacto con el fallecido. Significa que se haga realidad esa escena de algunas películas o novelas donde el protagonista se hace rico de repente porque ha heredado de una tía desconocida que vivía en el extranjero.

Exista o no un testamento, los bienes, derechos y obligaciones de la persona que ha fallecido se trasmiten a sus hijos y a su cónyuge. En caso de no haber, todo ello será para sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos o sus familiares de hasta el 4º grado que son los primos o los tíos segundos… Así se va tirando del hilo del árbol genealógico hasta encontrar un familiar que herede. También sucede que el destinatario la rechaza porque se encuentra con que no dispone de economía suficiente como para hacerse cargo de esa herencia.