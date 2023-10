Que te guste el trabajo que haces para ganarte la vida es una cosa, pero que vivas casi exclusivamente para trabajar es otra muy distinta. Se define como 'workaholic' a aquel que ha convertido su actividad profesional en el centro de su existencia . Y no, no es bueno para la salud. El actor Idris Elba es el último ejemplo reconocido de adicción al trabajo. El intérprete de 51 años ha confesado que lleva un año acudiendo a terapia por su obsesión por mantenerse ocupado con todo tipo de proyectos: " Nada que sea demasiado extremo es bueno , todo necesita equilibrio". Pero, ¿cómo podemos identificar si también nosotros somos presa de esta adicción?

Si siempre tienes una tarea más importante que hacer antes que descansar o simplemente pasar tiempo libre con los tuyos, o si te cuesta encontrar un fin de semana libre para desconectar, lo más seguro es que seas un 'workaholic' de manual. Puede que creas que no es para tanto, pero esa clase de aislamiento es también una de las más claras formas de sociopatía que existen. Y, ojo, puede derivar en depresión .

Cuando tus obligaciones siempre están por encima de cualquier compromiso familiar o con las amistades puede ser también síntoma de un egocentrismo aplicado al trabajo que solo puede traerte problemas, con tus compañeros, con tu pareja y con tus seres queridos. Intentar destacar sobre los demás a toda costa también puede conducir a conflictos con tu equipo. De hecho, lo más normal es que no tengas muchos amigos en el trabajo. O que, como mucho, los consideres aliados.

La teoría te la sabes. Hay que confiar en el resto del equipo, repartir el trabajo para no sobrecargarte de tareas, pero a la hora de la verdad no confías en delegar. Incluso te saltas las comidas para poder hacerlo tú, echándote encima más niveles de ansiedad y estrés. Reconócelo, eres un adicto. Pero aprender a repartir responsabilidades tampoco es tan difícil. Además, no implica perder el control de tu área de trabajo.