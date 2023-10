¿Por qué hay tantos líderes pero tan pocas personas que lideren? ¿Por qué hay ideas que triunfan y otras que, aun siendo similares, caen en el olvido? El escritor, conferencista y consultor inglés Simon Sinek desarrolló hace 15 años una teoría para explicar por qué hay negocios y empresas capaces de inspirar y por qué otras, la gran mayoría, no. La llamó el Círculo de Oro , o Círculo Dorado, y hoy es una herramienta esencial para emprendedores que quieren tener éxito.

La teoría, explicada en su libro 'Start with Why (Comienza con el porqué)' (2009), se basa esencialmente en que, aunque muchas empresas saben qué hacen o a qué se dedican, e incluso saben qué procesos seguir para conseguir sus objetivos, no tienen claro por qué lo hacen. Para comprender el Círculo de Oro, es esencial comenzar por el 'porqué'. Así, Sinek argumenta que en lugar de centrarse de inmediato en el 'qué' o los productos y servicios que ofrece, una empresa o emprendedor exitoso comienza definiendo su propósito fundamental, su razón de ser.