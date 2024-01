Si tu hijo está haciendo prácticas como becario te habrás enterado. Desde el 1 de enero de 2024 todos los becarios que estén haciendo prácticas formativas no remuneradas también van a cotizar a la Seguridad Social . Es, sin duda, una buena noticia para ellos, todo en el que en sus inicios profesionales pasó por esa etapa lo sabrá de buena mano. Ahora bien, son muchas las cuestiones que rodean a esta nueva medida que quizá no quedan del todo claras. ¿Pueden cogerse la baja por enfermedad? ¿Tendrán paro?

Hasta el momento solo era obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a los becarios que eran remunerados, pero ahora las empresas están en la obligación de hacerlo con todos, también por los que no cobran. ¿A qué estudiantes se dirigen? A los estudiantes universitarios , a los FP (siempre que no sean de formación intensiva), enseñanzas artísticas superiores y profesionales, y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Las cotizaciones tienen una reducción del 95%, por lo que se pagará el 5% de las cotizaciones sociales que, en caso de no ser remuneradas, pagará la empresa. De esta manera, las prácticas pagadas correrán a cargo de quien financie la beca, ya sea la empresa, el centro formativo u otra entidad; pero si no lo son será la empresa o, de haber convenio previo, el centro de formación.

Estas cotizaciones tienen una gran cobertura, empezando por la baja médica y el permiso de paternidad o maternidad, hasta la asistencia médica o cotización a la pensión de jubilación, de orfandad o de viudedad. No obstante, las prácticas no remuneradas no cubren la pensión de incapacidad temporal.