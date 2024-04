A pesar de que recibir la nómina es uno de los momentos más satisfactorios del mes para cualquier trabajador, saber leerla no está al alcance de todos. Desde la Plataforma Salarial EMT aseguran que más del 50% de los españoles no sabe interpretar en su totalidad este documento, y puede que el porcentaje sea mucho más alto. Devengos, deducciones, complementos... son conceptos que se les escapan a muchos, pero es importante estar familiarizados con ellos para saber si nuestra empresa nos está pagando lo que nos corresponde .

"Esta fecha de antigüedad debe ser la misma que cuando entraste en la empresa", advierte Lorente. "Si estas fechas no coinciden, es posible que la empresa te esté engañando ; por lo tanto, revísala muy bien", añade.

La nómina debe incluir en el encabezado una serie de datos del trabajador (nombre, apellidos, DNI, Pasaporte o NIE, número de afiliación de la Seguridad Social), pero la cuestión más importante a revisar es el puesto de trabajo que se desempeña, el grupo profesional correspondiente al Convenio Colectivo y, sobre todo, la categoría . Esta "debe coincidir con las funciones que estás haciendo. Si pone auxiliar y tú no estás auxiliando a nadie, la empresa te está pagando menos de lo que debe", aclara el abogado.

Es importante que el trabajador conozca los diferentes conceptos de salario que pueden aparecer recogidos en la nómina, ya que "no es lo mismo el salario líquido que el salario bruto ". Según explica Lorente, "en los convenios colectivos y las tablas salariales que rigen lo que tiene que ganar cada persona, lo que se recoge es el salario bruto".

El salario bruto es la suma de todos los conceptos de la nómina (pagas extra, los pluses, los complementos, etc) que se han devengado, sean salariales o no. Es es salario real del trabajador, aunque no el que ingresa en el banco. A este salario bruto "se le hacen descuentos de cara a las cotizaciones de la Seguridad Social y al IRPF, y lo que resulta es el salario líquido", lo que se conoce como salario neto, que es lo que llega a la cuenta del trabajador a fin de mes. "Obviamente, el salario bruto siempre va a ser superior que el salario líquido", concluye.