La nómina es el documento más importante para acreditar nuestro salario y nuestro puesto de trabajo en una empresa, pero para muchos trabajadores resulta un pequeño galimatías con el que no consiguen familiarizarse. En realidad, entender una nómina es mucho más sencillo de lo que puede parecer a simple vista. Lo importante es comprender los conceptos clave y a qué pertenece cada cantidad que es restada de tu salario bruto.

Es retribución fija que se abona a un trabajador por el tiempo que dedique a su labor profesional. No puede ser inferior al mínimo que marque tu convenio para tu categoría o grupo profesional. A día de hoy esta cifra debería ser de al menos 1.000 euros si haces una jornada completa.

Es la suma de todos los conceptos de la nómina que se han devengado, sean salariales o no. Aquí se agregan los conceptos anteriores, es decir, el salario base, las pagas extra, los pluses, los complementos, etc. Este es el salario real del trabajador, aunque no el que ingresa en la cuenta bancaria.