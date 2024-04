Llegas de vacaciones y toca volver a poner todo en orden antes de recuperar la rutina. Pero mientras te preparas para ello, notas que de tus vacaciones te has traído algo que no te gustaría: comienza el malestar, una tos sospechosa, los mocos hacen acto de presencia e incluso la fiebre se presenta en ti. Aunque no lo parezca, caer enfermo al volver de unos días de turismo o descanso es mucho más normal de lo que creemos, pero ¿por qué nos ponemos enfermos tras hacer lo que nos gusta y no durante las semanas en las que trabajamos y más estrés tenemos?