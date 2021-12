Pongámonos en situación. Llevas ya un buen puñado de años en tu empresa, dando lo mejor de ti. Los compañeros te consideran una pieza fundamental del equipo y no has dejado de mostrarte proactivo y motivado durante todo este tiempo. Sin embargo, y a pesar de tus esfuerzos, tu sueldo sigue siendo prácticamente el mismo que cuando empezaste . ¿Qué hacer?

Pedir que nos suban el sueldo es una de las cosas más complicadas a las que podemos llegar a enfrentarnos en nuestro puesto de trabajo, pero también un paso que debemos dar si no estamos satisfechos con los ingresos que percibimos por nuestros esfuerzos. Y es que, seamos sinceros, nadie nos va a dar más dinero si no peleamos por ello.

A la hora de solicitar un aumento, sin embargo, es importante que actuemos en el momento adecuado. De nada sirve que nos plantemos delante de nuestro jefe si la empresa está en números rojos o acaba de hacer una inversión importante, porque, por mucho que nos merezcamos este incremento, no nos lo darán. Lo que hay que hacer, en cambio, es aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Por ejemplo, si te han ascendido, has conseguido terminar un proyecto importante con éxito o han aumentado tus responsabilidades, puedes aprovechar para pedir que revisen tu salario. Lo mismo ocurre si has recibido la oferta de otra empresa o si tu jefe está gratamente sorprendido con tu trabajo: en ambos casos, es bastante probable que escuchen tus propuestas.