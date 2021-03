Hasta hace poco más de un año utilizabas tu ordenador personal o tu portátil para realizar algunas gestiones, hacer cursos online para seguir formándote, entrar en tus redes sociales o realizar tus proyectos. Pero entonces llegó la covid-19, la pandemia que nos hizo encerrarnos en casa y que convirtió, para muchos, su salón en una oficina para teletrabajar , siendo su ordenador portátil clave para ellos. Si antes había días que ni siquiera lo encendías, ahora funciona a pleno rendimiento unas ocho horas diarias . Con ello, ¿te has percatado de cuidarlo durante todo este año?

Se estima que un ordenador portátil tiene una vida útil de entre tres y seis años, más o menos, y teniendo en cuenta que aún una gran parte de los trabajadores se encuentra ejerciendo sus tareas desde sus hogares, mimar un poco el aparato que tantas horas nos acompaña al día no estaría nada mal, tanto para su eficacia , como para tu rendimiento laboral o tu bolsillo. Y parece que los vamos a tener que cuidar durante un buen tiempo, pues gran parte de los empleados que tienen la posibilidad de teletrabajar quieren seguir haciéndolo , sino todos los días, al menos parcialmente varios días a la semana.

Protege el sistema

Antes de cuidar el exterior, deberíamos ocuparnos de su interior. Recordemos que ahora se nos juntan archivos personales con otros del trabajo , por lo que la capacidad de nuestro portátil puede verse afectada. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un disco duro externo podemos liberar espacio de forma rápida traspasando, por ejemplo, fotografías y ordenándolas por carpetas. Además, no está de más dedicarse un poco a profundizar en las entrañas del ordenador para borrar esos archivos que tenemos ocupando espacio y que nunca vamos a utilizar o los programas instalados que ni siquiera sabemos para qué sirven. ¿El resultado? Más espacio libre y un mejor funcionamiento del ordenador para teletrabajar .

Ojo también con la batería . Sí, tenemos el cargador a mano pero, ¿y si un día se rompe? ¿O se nos va la luz durante un rato en casa? Depender de estar enchufado siempre a la corriente no es bueno, por ello hay que cuidar de la batería, cargando el ordenador solo cuando es necesario y desenchufándolo cuando su carga ha sido completada. Además, se aconseja mantenerlo totalmente apagado cuando no lo usamos.

Por su parte, no olvides tener un antivirus que proteja todo el sistema, pero tampoco pases por alto las actualizaciones . Sí, no son del agrado de todo el mundo, especialmente cuando parece que tardan siglos en completarse, pero esas actualizaciones suelen mejorar el rendimiento del sistema , de las aplicaciones, y también la seguridad de tu dispositivo.

Limpieza diaria

Con el sistema puesto a punto, no hay que olvidarse de que nuestro ordenador tiene una estructura y que también hay que cuidarla y mantener limpia . Por eso mismo, primera recomendación: ojo con comer con el portátil delante. Es muy probable que caigan restos sobre su superficie que puedan manchar o colarse por las entrañas del teclado , fatal para la vida útil de nuestro querido ordenador. Así que si quieres que siga igual de limpio, no está de más pasarle una bayeta de microfibra , como las de las gafas, cada día.

Pero si quieres una limpieza más profunda, una pistola de aire comprimido puede venirte de perlas para acabar con el polvo, las migas o los pelos que se hayan ido colando por las ranuras del ordenador, que debe estar apagado para limpiarlo. Con unas gotas de alcohol isopropílico del 90% sobre el paño de microfibra puedes limpiar la superficie del ordenador y también la pantalla, que es mejor no frotar con fuerza porque es más delicada. En cuanto al teclado, puedes limpiarlo de esa forma y también con bastoncillos de oídos para la limpieza entre teclas.

Pocos consejos quedan para cuidar de tu portátil, principalmente no obstruir las entradas y salidas de aire para que no se caliente, lo que puede traernos problemas en su funcionamiento. Y como no, evita cualquier golpe, por lo que despeja la zona de cosas que puedan caerse sobre el dispositivo y si te lo llevas a algún lado, siempre apagado y protegido por una funda.