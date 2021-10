Seamos sinceros: ¿quién no ha soñado nunca con vivir en una mansión con enormes jardines y piscina climatizada? ¿O en una espectacular en primera línea de playa, con las mejores vistas al mar? Con los desorbitados precios del alquiler que hay en nuestro país y la crisis económica que nos sobrevuela, seguro que alguna vez has imaginado cómo sería tu vida si pudieras permitirte algo más que los cuchitriles que han tomado el mercado inmobiliario, especialmente si vives en Madrid o Barcelona. Pero tranquilo: no estás solo. Ni mucho menos.