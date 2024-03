El exceso de dispositivos conectados a la regleta puede hacer que los cables y las conexiones se sobrecalienten y derritan poco a poco el plástico o el material aislante . Esto no quiere decir que no se puedan utilizar todos los enchufes disponibles, pero hay que tener en cuenta la potencia de los aparatos que tengamos enchufados a la vez.

Por eso es fundamental no colocar las regletas sobre algo inflamable , como una manta o un sofá, y alejarlas siempre de alfombras, manteles o sofás que, por sus materiales, puedan prender fuego con facilidad ante cualquier chispa que salte de la regleta. Lo ideal es que se coloquen en el suelo o colgadas de la pared con un suporte.

No es aconsejable el uso de equipos que tengan el cableado roto o desgastado , circunstancias aumentan la temperatura sobre las superficies combustibles y pueden provocar cortocircuitos que den lugar a que salten chispas y pueda desencadenar el fuego. Los cables eléctricos que están desgastados, pelados o dañados pueden causar fugas de corriente y provocar incendios al entrar en contacto con materiales inflamables, advierten los expertos de Grupo Lasser.

Es decisivo tener cuidado con los cargadores de móvil que utilizamos. Si están en mal estado pueden originar un incendio. Por supuesto, no hay que usar cargadores falsos o comprados en lugares no homologados, y siempre es preferible utilizar el que recomienda la marca para evitar accidentes. Un cargador falso puede no tener el dispositivo que detecta el final de la carga y procede a autodesconectarse, aumentando así el riesgo de sobrecarga. Tampoco es recomendable utilizar el móvil mientras carga.