Dos de cada cinco arrendadores tienen conflictos con sus arrendatarios, y al revés. Todo casero debe cumplir con sus obligaciones de mantenimiento de la vivienda, pero también pueden restringirte determinados comportamientos si eres tú quien está viviendo de alquiler. Normalmente es la falta de información acerca de qué se puede hacer o no lo que motiva que muchos arrendadores establezcan unas cláusulas en las que fijan todas las restricciones que considere convenientes. Eso sí, si no figuran por escrito y son solo verbalizadas, no tendrías por qué cumplirlas. Desde el portal inmobiliario Fotocasa aconsejan leer con detenimiento tanto esas cláusulas como la LAU. Veamos qué cosas te puede prohibir tu casero y qué no.