Tradicional, online o al contado: lo que todo propietario debe saber antes de contratar una agencia inmobiliaria

Lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de vendedor o comprador que eres. ¿Más clásico? ¿Abierto a probar nuevas experiencias que se salgan de lo común? ¿Con posibilidad de pagar una cantidad fija para que vendan tu casa y no tener que estar a expensas después de comisiones que no quedan claras? Esto sería el primer punto que, desde tu situación, deberías valorar y decidir cuál es la mejor para tus intereses a la hora de vender, pero también de comprar una vivienda. A partir de ahí, existen varios tipos de agencias inmobiliarias actualmente.

La de toda la vida. Este tipo de agencia te va a venir bien si no quieres encargarte de nada más que de recibir tu dinero cuando se lleve a cabo la venta y de firmar en la notaría el contrato de compra-venta. Ellos se ocupan de todo: desde que les das las llaves de la vivienda hasta el último proceso. Convienen las visitas con los posibles compradores, negocian con ellos y, finalmente, cierran el trato siempre que esté dentro del rango de precios que hubieras hablado con ellos.

Eso sí, se llevan una comisión de entre el 3 y el 7% del precio final de venta y en la mayoría de los casos te hacen firmar un contrato de exclusividad para que no puedas poner el piso en otras inmobiliarias o plataformas online. Desde HelpMyCash avisan: "es muy importante estar atentos a los contratos de intermediación inmobiliaria cuando se contratan este tipo de agencias puesto que en muchas ocasiones sus condiciones de contratación y los requisitos de exclusividad son poco transparentes".

Esta opción está destinada a aquellas personas que quieran evitarse las comisiones de la agencia tradicional pero que, por el contrario, no tengan inconveniente en gestionar por sí mismas las visitas a los inmuebles, la negociación, el papeleo, etc. "Una persona que no domina Internet o que prefiere el trato cara a cara se sentirá más cómoda con una agencia tradicional que con una online; mientras que un vendedor que domina la tecnología encontrará en estas agencias una buena alternativa, sobre todo, porque podrá ahorrar dinero en honorarios", explican desde HelpMyCash.