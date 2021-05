A pesar de que aproximadamente un 28% de los arrendamientos que se realizan en nuestro país no se tributan, todos los arrendadores tienen la obligación de incluir las rentas que reciben por los alquileres en su declaración de la Renta. De no hacerlo, se arriesgan a ser sancionados por Hacienda, con multas que, dependiendo de la gravedad de la infracción, oscilan entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.

Además, al no declarar sus propiedades, los propietarios no podrán hacer reclamaciones por impago o por los desperfectos que hayan causado sus inquilinos, ya que, al no haber contrato ni declaración de ingresos, carecen de documentos que puedan probar su culpabilidad.