Según un estudio realizado por la State University of New York, el 70% de los mohos que se encuentran en los árboles de Navidad desencadenan algún tipo de reacción alérgica. Así que, si en estos momentos sientes picazón en los ojos, congestión nasal o fatiga, no culpes únicamente al cambio de clima y mira a tu alrededor a ver si has compartido en espacios cerrados con pinos naturales o si aún tienes tu árbol puesto en casa.