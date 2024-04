“Al principio éramos los Hermanos Lozano. Un representante nos dijo que Calatrava sonaba mejor y entonces fue Dúo Calatrava, pero insistió en que, si éramos hermanos, lo teníamos que poner, aunque no se lo fuera a creer nadie. Y de ahí, Hermanos Calatrava”, aseguraban Manolo y Paco en una entrevista a la revista JotDown.

El mayor es Manolo, de atractiva figura. Paco exageraba su fisonomía y no le molestaba ser conocido como "el feo". Su humor, que la crítica del momento calificó de casposo, conquistó a un público que se reía con sus ocurrencias y, sobre todo, con las adaptaciones cómicas y disparatadas de las canciones del momento.

La pareja lleva años jubilada, pero han seguido haciendo algún que otro bolo cuando les compensa, porque “la cosa no está muy boyante”, admitían en una entrevista. “No hay dinero y, si no cubres al menos los gastos, no compensa”. La pandemia también les afectó directamente.