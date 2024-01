Drogas, desamor y un don innato para el dinero: los 50 años de Kate Moss, la antimodelo que siempre renace

Dos años antes, en la terminal del aeropuerto JFK de Nueva York, llamó la atención de Sarah Doukas, fundadora de la agencia de modelos Storm. "La vi e inmediatamente supe que había encontrado oro", declaró más tarde. No obstante, Kate tuvo que esperar en ese cajón de lo insignificante en una época en la que despegaban estrellas rutilantes como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Christy Turlington y Linda Evangelista. Todas curvilíneas, icónicas, altísimas, deslumbrantes… Ejercieron un dominio absoluto en la moda y la imagen de Kate era la antítesis.

Corinne, que sabía lo que era quedarse fuera de la escena por no ajustarse a estos estándares, quedó deslumbrada por la hermosura diferente de Kate. Era pequeña, pero paradójicamente poderosa. Al mismo tiempo pensó en esa cultura underground emergente en algunos barrios londinenses y también en la revista musical The Face, que en ese tiempo necesitaba reconectar con esa nueva generación. Kate era la imagen ideal que haría de engranaje necesario. Y así fue. Corinne capturó la inocencia y la gracia de su modelo con una autenticidad que hoy se considerarían pornografía infantil.ll

Pero no fue este el inicio o motivo de sus años salvajes. A los 15 llegó a beberse una botella de whisky y a fumar hasta 100 cigarrillos diarios . Y fue a peor. "De una sola vez, podía aspirar tres gramos de cocaína y beberse una botella entera de vodka", escribió Maureen Callahan en una biografía no autorizada.

Al inicio del milenio, Kate seguía desfilando para Calvin Klein, para John Galliano en Dior (el primero que la llevó a una pasarela cuando tenía 17 años), Marc Jacobs y un joven Nicolas Ghesquière, que causaba revuelo en Balenciaga. Aparte de hermosa, tenía el don de hacer propia cada historia del creador. Pero no tardó en cansarse.

En febrero de 2001, Kate anunció su retirada de las pasarelas y reveló sus motivos a la revista Time Out: " Odio este trabajo. No quiero volver a tener que decir nunca más que era modelo. En la moda, el exceso no tiene ningún propósito creativo, diga lo que diga la gente. Es una cuestión de fuga (…) Era la única manera de salir noche tras noche y tener todas esas cenas aburridas. Nunca tenemos derecho a estar cansados". Fue el inicio de una relación ambigua, de idas y venidas, con la moda, pero sin rechazar sus lucrativos contratos publicitarios, sobre todo con Chanel.