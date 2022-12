Si hablamos de una pata o paletilla , lo óptimo es que se conserve a una temperatura de entre 20 y 25 grados , a poder ser en un lugar en el que no le dé el sol directamente al jamonero sobre el que lo tenemos. Además, hay que tener cuidado con las fuentes de calor y, ya que solemos colocarla en la cocina, mejor alejada de los electrodomésticos , ya que hacen que sea más propensa a humedecerse y aparezca moho. En todo caso, es normal que salga una pequeña capa que se puede retirar, sobre todo para que no afecte a su sabor.

¿Qué pasa si no tienes una pata o paletilla de jamón y en su lugar optas por tenerlo ya loncheado envasado al vacío? ¿O si llevas tu pata directamente a lonchear? Si no lo has abierto, mantenlo en el envase original para que no pierda el sabor y ábrelo cuando vayas a consumirlo y disfrutarlo, así evitas que se estropee. Por su parte, en cuanto a temperatura, lo idóneo es mantener los sobres a una temperatura de entre 10 y 15 grados.