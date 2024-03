El arte de debatir si la gastronomía es arte

Un debate recurrente e irresoluto se pasea por los medios intermitentemente: ¿la gastronomía es arte? Nadie le pone el cascabel al gato, sencillamente porque es imposible. Resumiendo mucho, se diría que hay tres escuelas: los que consideran la gastronomía un proceso artesano y no artístico; quienes descartan cualquier relación del arte culinario con el arte; y quienes opinan que hay creaciones culinarias que superan con mucho la mera oferta de un plato para ser devorado y ofrece un relato con sentido, una presentación con importantes cánones estéticos y , por lo tanto, un conjunto de matices que apelan a todos los sentidos y podrían entrar en la categoría de arte. Tampoco sería descartable decir que obviamente no toda la gastronomía es arte como no todo lo que se plasma en un lienzo lo es.