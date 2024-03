Antes de que llegara la pandemia del covid, la cerveza artesanal vivía un auténtico 'boom', con la producción creciendo un 80% en cuatro años . Tras décadas de dominio de la clásica caña, los españoles demandaban otras variedades y los grandes grupos cerveceros se aplicaron en ofrecérselas. Sin embargo, la emergencia pandémica provocó que en 2020 el sector se contrajera un 22% y desde entonces no termina de levantar cabeza. El cierre de Cervezas La Virgen es la última prueba de que la burbuja de la cerveza artesanal parece haberse desinflado.

Pero el caso de Cervezas La Virgen no el único. En 2018 Heineken compró el 51% de La Cibeles , una de las empresas pioneras en el sector, con fábrica propia en Leganés. En 2021 lo devolvía . Y más grupos cerveceros adquirieron otras marcas pequeñas que hoy ya no les interesan. Fuera de las adquisiciones, pocos proyectos independientes son capaces de competir con las grandes en precio y en acceso a la hostelería y a los supermercados. La única posibilidad de subsistir es apostar por el entorno local , por los bares de la zona.

La situación de las compañías artesanales no tiene nada que ver con la salud del sector español de la cerveza, que, aún con sus vaivenes, alcanzaba en 2022 su mayor cifra en once años, aunque el consumo en bares y restaurantes aún no haya vuelto a los niveles prepandemia.